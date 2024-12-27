Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 82. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Görkem, Doğa'yı herkese rezil etmeye çalışırken Ömer de Abdullah'ı Görkem konusunda uyarıyor. Ömer'in Hale'yi bulması ve gerçeklerin açığa çıkması ise yeni bölüme damgasını vuruyor. Hale kendisini Görkem'in tuttuğunu söylerken, öfkeden deliye dönen Pembe, Görkem'e tokat atıyor. Yeni bölümde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Ailesine rest çekerek Doğa'nın yanına gelen Fatih artık onun yanında kalacaktır. Görkem ise inatla Ünallar'ın yanında kalmaya devam ederken Fatih ve Doğa'ya da hayatı zehir etmeye çalışmaktan vazgeçmez. Fatih'in evden çıkıp gitmesine sinirlenen Abdullah onu şirketten kovar ama Fatih'in artık kimseden korkusu yoktur. Firaz'la annesinin arasını düzeltmek için Asude'ye giden Nursema'nın çabası sonuç vermez, Asude'nin, Firaz'a kızgınlığı geçmemiştir. Firaz ise yeni hayatına kolaylıkla adapte olmuş, mahalle okulunun takımını çalıştırmaya başlamıştır. Ömer'in arkadaşının restoranında tadım şefi olarak işe başlaması Sönmez'i çok mutlu edecektir. Görkem'in hain planıyla suçlu duruma düşmüş olan Pembe'yi aklamak üzere harekete geçen Ömer, Görkem'in gerçek yüzünü tüm aileye gösterecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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