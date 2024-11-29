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Kızılcık Şerbeti 78. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

Kızılcık Şerbeti 78. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!
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Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 78. bölümü canlı olarak yayınlanıyor. Dizi severler, yeni bölümde neler olduğunu merakla bekliyor. Kızılcık Şerbeti 78. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 78. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda; Fatih'e güvendiği için pişmanlık duyan Doğa, Kıvılcım'dan da uyarı alıyor. Abdullah ile Fatih'in karşı karşıya geldiği tanıtımda Görkem'in Fatih'i affedici sözleri dikkat çekiyor. Nursema, Asude'den Firaz'ın hisselerini satarak kaçtığını öğrenirken, Sevtap köşke alındığı için Nilay'a teşekkür ediyor. Kıvılcım, Ömer'e Cemal'in takıntılı olduğunu söylediği tanıtımda Fatih'in Doğa'nın kapısına gelmesiyle yaşanacaklar büyük merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

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