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Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
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Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü geçtiğimiz yıl yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin ekrana gelen bölümünde; Fatih'i yeniden kazanabilmek için babasından yardım isteyen Görkem planında başarılı oldu. Babasının Ünal Holding'e yatırımcı olması Abdullah ve Fatih'in, Ömer'e karşı zafer kazanmasını sağladı. Görkem bu oyunuyla hem Fatih'le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmeye başladı. Cemal'in gizemli hareketlerinin dikkat çektiği bölümde Kıvılcım'ı yeniden kazanmak isteyen Ömer pes etmedi. Sönmez'den destek isteyen Ömer'e yardım sözü veren kişi ise Meri oldu. Doğa, Giray ve Heves'in ev sahipliğinde yapılan Cemre'nin birinci yaş günü partisinde aileler bir araya geldi. Fatih'in, Görkem'le birlikte katıldığı kutlamada Doğa ve Fatih arasında yükselen gerginlik dikkat çekti. Alev bebeği her ziyaretinde uykulu bulan Meri, Abdullah'a bu durumu anlatarak eve kamera yerleştirtti. Abdullah, kameralar sayesinde bebeğe ilaç veren bakıcıyı yakaladı. Aynı esnada Kıvılcım'ın, Abdullah'ın evine gelmesi ve yaşanan olaya şahit olması adeta yeni bir savaşın miladı oldu. Kıvılcım'ın açacağı velayet davasıyla kızını kaybetmekten korkan Abdullah'ın köşke giderek Pembe'den yardım istemesi bölümün finaline damga vurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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