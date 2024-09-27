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Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
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Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 27 Ekim 2722 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Yayınlanan tanıtımda Giray'ın Cemre'nin geçmiş yaş gününü kutlamak istemesi Doğa tarafından hoş karşılanırken Fatih, Giray'ın evinde kutlanacak olmasına karşı duruyor ve ayrı bir organizasyon yapılmasını sağlıyor.

Fatih'in "Amcamın defterini düreceğiz." demesi holdingde savaşın durulmayacağının sinyalini veriyor. Kıvılcım'ın Alev bebekten vazgeçmeyeceği ve dava açacağı öğrenilirken, Abdullah'ın kucağında Alev ile Pembe'nin kapısına gidip yardım istemesi yeni bölüme dair merakı giderek artırıyor.

Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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