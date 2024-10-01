KIZILCIK ŞERBETİ 70. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 69. Bölümünde; Fatih'le arasını düzeltmek için harekete geçen Görkem, babasının gücünü arkasına alarak atağa geçer. Şirkette oluşan yeni durum Abdullah ve Fatih'in rahatlamasının sağlayacaktır.

Kıvılcım, Cemal'in yayınevi şirketinde çalışmaya başlamış ve işinden çok hoşnut bir haldedir. Tek derdi annesinin acısının hafiflemesidir.

Giray ve Heves ilişkilerine gizli saklı devam ederken Doğa'nın kızı için yaptığı doğum günü partisi tüm aileyi bir araya getirir. Babasının şirket hisselerini dağıtırken kendine haksızlık ettiğini öğrenen ve harekete geçen Mustafa, aldığı kararın arkasındadır.

Abdullah'ın, bebek Alev'i emanet ettiği dadıdan şüphelenen Meri olayı kurcalayacak ve altından çok büyük bir kötülük çıkacaktır. Bu duruma şahit olan Kıvılcım'ın velayet konusunda kendisini zorlayacağını bilen Abdullah en güvendiği liman olan Pembe'nin kapısına gelecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 70. FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Özge Özacar, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Rahimcan Kapkap, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memilive Aliye Uzunatağan