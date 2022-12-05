kızılcık şerbeti 7 bölüm fragmanı izle

Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisi 6. bölümü bitiminin ardından Dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle işte merak edilenler...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbet'inin 5. Bölümünde; Pembe, Alev'i suçlamış ancak hatalı olduğunu görmüştür. Bu yanlış davranış her iki aile üzerinde geniş etki yaratacak, Pembe kocasından yaptığı hatayı nasıl saklayacağını bilemeyecektir. Ancak Nilay'ın organize etmesiyle Abdullah durumu öğrenecek ve karısıyla ciddi anlamda gerilecektir. Yolda bulduğu bir köpek yavrusunu eve getiren Doğa, bu hareketinin ne gibi sonuçlar doğuracağını hiç hesap etmez. Bu arada Doğa'nın babası Kayhan boş durmayacak, zengin dünürlerinden nasıl nemalacağının hesaplarını yapacaktır. Ömer'in oğlu ile kendi kızı arasındaki soruna bir çözüm bulmak için harekete geçen Kıvılcım, her konuda olduğu gibi burada da en büyük desteği Ömer'den görecektir. Sular tam durulmamışken Doğa'nın kontrol amaçlı doktor ziyareti, iki aile arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle yeni bir soruna neden olacaktır. Ancak en kötü sürpriz Kıvılcım'ı beklemektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 6. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Görüş ayrılıkları yüzünden tartışan Doğa ve Fatih'in arasındaki gerilimin giderek tırmandığı tanıtımda Kıvılcım, Ömer ve Alev'in beraber yemek yediği anlar dikkat çekiyor. Elinde bir buket kırmızı gül ile karşısında Alev, Pembe ve Nursema'yı bulan Abdullah şoke olurken, Abdullah'ın gülleri kime aldığı merak konusu oluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.