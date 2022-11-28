Kızılcık Şerbeti 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık şerbeti 6. bölümü ile ekranlara geliyor. 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Show TV Kızılcık Şerbeti dizisi 6. bölüm ne zaman? Kızılcı Şerbeti dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ? İşte detaylar...

Show TV'de ekrana gelen, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizi "Kızılcık Şerbeti" yayınlanan 5.bölümüyle beğeni topladı. Dizi sevenler yeni bölümde neler olacağını araştırmaya başladı. Peki, Kızılcık şerbeti dizi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? Kızılcık şerbeti dizisinin konusu ne? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Barış Kılıç (Ömer Ünal)

Evrim Alasya (Kıvılcım Arslan)

Settar Tanrıöğen (Abdullah Ünal)

Sıla Türkoğlu (Doğa Korkmaz)

Sibel Taşçıoğlu (Pembe Ünal)

Doğukan Güngör (Fatih Ünal)

Müjde Uzman (Alev Arslan)

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Pembe, Alev'i suçlamış ancak hatalı olduğunu görmüştür. Bu yanlış davranış her iki aile üzerinde geniş etki yaratacak, Pembe kocasından yaptığı hatayı nasıl saklayacağını bilemeyecektir. Ancak Nilay'ın organize etmesiyle Abdullah durumu öğrenecek ve karısıyla ciddi anlamda gerilecektir.

Yolda bulduğu bir köpek yavrusunu eve getiren Doğa, bu hareketinin ne gibi sonuçlar doğuracağını hiç hesap etmez. Bu arada Doğa'nın babası Kayhan boş durmayacak, zengin dünürlerinden nasıl nem alacağının hesaplarını yapacaktır. Ömer'in oğlu ile kendi kızı arasındaki soruna bir çözüm bulmak için harekete geçen Kıvılcım, her konuda olduğu gibi burada da en büyük desteği Ömer'den görecektir. Sular tam durulmamışken Doğa'nın kontrol amaçlı doktor ziyareti, iki aile arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle yeni bir soruna neden olacaktır. Ancak en kötü sürpriz Kıvılcım'ı beklemektedir.