Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Show TV'nin başarılı yapımı Kızılcık Şerbeti yeni sezonda da ilgi gören yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisini yakından takip edenler son dönemde yeni bölüm fragmanını araştırmaktadır. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında seyirciyi neler bekliyor herkes tarafından araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 48. bölümünde; Abdullah'ın kalbi yaşadıklarını kaldıramamış ve büyük bir kalp krizi geçirmiştir. Ömer'in onu merak ederek yanına gelmesiyle hayata tutunacak ancak bir süre hastanede kalması gerekecektir. Bu kötü olay tüm ailenin yeniden bir araya gelmesine neden olur. Abdullah'ın rahatsızlandığını öğrenen Alev, ilk uçakla şehre dönse de Abdullah'a ulaşması hiç de kolay olmayacaktır. Ömer, Görkem'i daha yakından tanıma girişimlerini sürdürmektedir. Umut, kendini bol para kazanmanın keyfine iyice kaptırmış, gitgide iyice riskli işlere bulaşmaya başlamıştır. Ertuğrul'un dernekte verdiği davet birçok kişinin gerçek duygularını ortaya çıkaracaktır. Mustafa'nın karısına olan şüpheleri gittikçe büyümektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, iyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.