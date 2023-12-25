Kızılcık Şerbeti 45. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 45. bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 44. Bölümünde; Alev ve Abdullah, birlikteliklerinin aileleri tarafından sandıkları kadar kolay kabul görmeyeceğini anlasalar da çıktıkları yoldan dönmeye niyetleri yoktur. Ömer'in hastalığının ortaya çıkması ve geçirdiği ameliyat tüm aileyi bir araya getirecektir. Ömer hayata dönmüştür. Artık tek amacı kaybettiği aşkı Kıvılcım'ı tekrar geri kazanmaktır. Ancak işi zordur, çünkü Kıvılcım başta arkadaş olarak gördüğü Ertuğrul ile yeni bir ilişkiye başlamanın arifesindedir.

Pembe ilk şoku atlattıktan sonra durumu kabul etmeyip savaşmaya başlayacaktır. Artık tek hedefi Alev ve ailesini kendilerinden uzak tutmaktır. Mustafa'ya baskı yaparak Sönmez ile olan lokanta ortaklığına son verdirir. En büyük düşman olarak da Doğa'yı görmektedir. Fatih annesinin yarattığı gerginliği her ne kadar bertaraf etmeye çalışsa da Pembe kararından asla taviz vermemeye yeminlidir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE