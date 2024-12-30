Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti'nde 4 ölü kim? Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar sonrasında 4 oyuncunun diziden ayrılacağı öğrenildi. Kızılcık Şerbeti son bölümde yaşananlar izleyicileri merak içinde bıraktı. Peki, Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde son bölüm neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Sönmez Hanım'ın yemekte topladığı tüm oyuncular, Görkem'in çıkardığı yangınla büyük bir felaket yaşadı. Polis anonsundaki "4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı" ifadesi ise merak uyandırdı. İzleyiciler, "Kızılcık Şerbeti'nde 4 ölü kim?" ve "Nilay ile Sönmez Hanım ölecek mi?" sorularının yanıtını arıyor. Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim?

KIZILCIK ŞERBETİ 4 ÖLÜ KİM?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay'ın ağır yaralılar arasında olduğu ve bilincini kaybettiği tahmin ediliyor. İlk ölümün, Görkem'in babası Resul karakterine hayat veren Murat Ercanlı olacağı düşünülüyor. Bu durum, Görkem'in kendi acısına da sebep olacağı şeklinde yorumlanıyor. Birsen Altuntaş, sosyal medya paylaşımında "Görkem'in kötülük ateşi hem kendini hem babasını yakacak. Kötülük sonunda sahibine döner." ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

Diğer üç ölümden birinin Sönmez Hanım, bir diğerinin Nilay'ın annesi Sevtap, sonuncusunun ise Metehan'ın annesi Leman olduğu tahmin ediliyor. Dizinin 10 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümünde, bu soruların yanıtları netlik kazanacak.

Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 82. Bölümünde; Görkem'in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Ünallar'ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir. Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa'dan özür dilerken, Abdullah da Fatih'i karşısına alarak günah çıkarır. Sevtap'ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Meri tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır. İlhami ve Firaz'ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanamasa da Firaz gittikçe Nursema'ya daha da bir düşkün oluyordur. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
img

Ezeli rakibe "Gelirim" dedi
img

Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay: Kocam annesine...
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

Son Dakika Haberleri

2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.