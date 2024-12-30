Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde son bölüm neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Sönmez Hanım'ın yemekte topladığı tüm oyuncular, Görkem'in çıkardığı yangınla büyük bir felaket yaşadı. Polis anonsundaki "4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralı" ifadesi ise merak uyandırdı. İzleyiciler, "Kızılcık Şerbeti'nde 4 ölü kim?" ve "Nilay ile Sönmez Hanım ölecek mi?" sorularının yanıtını arıyor. Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim?

KIZILCIK ŞERBETİ 4 ÖLÜ KİM?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay'ın ağır yaralılar arasında olduğu ve bilincini kaybettiği tahmin ediliyor. İlk ölümün, Görkem'in babası Resul karakterine hayat veren Murat Ercanlı olacağı düşünülüyor. Bu durum, Görkem'in kendi acısına da sebep olacağı şeklinde yorumlanıyor. Birsen Altuntaş, sosyal medya paylaşımında "Görkem'in kötülük ateşi hem kendini hem babasını yakacak. Kötülük sonunda sahibine döner." ifadelerini kullandı.

Diğer üç ölümden birinin Sönmez Hanım, bir diğerinin Nilay'ın annesi Sevtap, sonuncusunun ise Metehan'ın annesi Leman olduğu tahmin ediliyor. Dizinin 10 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümünde, bu soruların yanıtları netlik kazanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 82. Bölümünde; Görkem'in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Ünallar'ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir. Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa'dan özür dilerken, Abdullah da Fatih'i karşısına alarak günah çıkarır. Sevtap'ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Meri tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır. İlhami ve Firaz'ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanamasa da Firaz gittikçe Nursema'ya daha da bir düşkün oluyordur. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.