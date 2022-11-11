Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 3. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

KIZILCIK ŞERBETİ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 2. Bölümünde; Doğa'nın muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan Kıvılcım, kızı için bazı şeyleri görmezden gelmek zorunda kalsa da iki aile arasında anlaşmazlık yaşanmaya devam etti. Kıvılcım'ın kardeşi Alev'in gelmesi aile için dengeleri etkiledi. Aniden şiddetli sancıyla fenalaşan Doğa herkesi korkuturken, Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu onu büyük bir karar almaya mecbur bıraktı. Fatih, bebek doğana kadar Doğa'nın okulu dondurmasını istedi. Pembe iki ailenin kaynaşması için bir akşam yemeği organize etti ancak bir araya gelinen masada yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıktı. Kızının okuluna ara vereceğini duyan Kıvılcım bir kez daha büyük bir yıkım yaşadı. Kıvılcım'ı biraz sorunlarından uzaklaştırmak isteyen Fatma, Kıvılcım'dan habersiz randevu ayarladı. Kıvılcım, Fatma'yla yemeğe çıkarken aslında bilmeden bir buluşmaya gidiyordu. Kıvılcım için asıl sürpriz Fatma'nın ayarladığı yemeğe Ömer'in gelmesi oldu. Kıvılcım ve Ömer'in yolları bir kez daha kesişmişti, üstelik bu sefer çok daha farklı bir ortamda farklı bir şekilde…

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 3. Bölüm Fragmanı yayında. Doğa, ailesiyle birlikte kız kıza eğlenmeye çıkarken bu durum Fatih'in ailesinin tepkisine yol açıyor. Alev ve Nursema arasında hayat görüşleri sebebiyle gerilim giderek artarken Doğa ile Fatih'in tartışması ve Doğa'nın "Beğenmiyorsan evlenmeseydin" sözleri dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman