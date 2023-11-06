Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Show Tv'nin başarılı yapımı Kızılcık Şerbeti yeni sezonda da ilgi gören yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisini yakından takip edenler son dönemde yeni bölüm fragmanını araştırmaktadır. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında seyirciyi neler bekliyor herkes tarafından araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı izle! Show Tv Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı!

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 37. Bölümünde; Mustafa'nın kumpasa düşürüldüğünü anlayan Nilay, her zamanki gibi kocasının arkasında duracak, Ünal ailesi de yanlarında olacaktır.

Umut'un bir kız arkadaşının Nursemalar'a yatılı misafir olarak gelmesi ve Pembe'nin bunu gördüğünde gösterdiği tepki, Nursema ve Umut arasında yeni bir soruna yol açacaktır.

Alev'i konuşturmak için attığı yalandan dolayı kendini Mustafa'ya karşı çok mahcup hisseden Nilay, onun gönlünü almak için hoş bir sürpriz hazırlar.

Kıvılcım ve ailesi, Ünallar ile Ertuğrul'un evinde bir yemekte bir araya gelecektir. Nursema'nın emlakçıda çalıştığını bu yemekte öğrenen Abdullah ve Pembe hem çok üzülecek hem de çok kızacaklardır.

Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir. Başta Kıvılcım olmak üzere çevresi bir tuhaflık olduğunu fark etmeye başlarlar. Ömer kimseyi üzmemek adına büyük bir karar alır.

Fatih'i affetmiş görünse de Doğa'nın başka planları vardır. Fatih onu nasıl oyuna getirdiyse, o da aynı yöntemleri kullanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

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