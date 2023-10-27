Kızılcık Şerbeti 36.bölüm fragman | Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 36.bölüm 3.fragman İZLE!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her Cuma ekranlara geliyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Arama motorlarında Kızılcık Şerbeti 36.bölüm fragmanı sorgulatılıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 36.bölüm fragmanı!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Önce Abdullah Bey ve Ömer'den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır. Büyük bir karar alarak Kıvılcım'ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir.

Kıvılcım'ın Rüzgar'ın kanalında programa başlayacak olması, Alev ve Rüzgar'ı biraz daha birbirlerine yaklaştıracaktır. Doğa halen Fatih'i affedememiştir, evdeki herkes ile sorunu sürüyordur. Babasını dinlemeyip İbrahim ile görüşmeye devam eden Mihri'yi bu yanlıştan döndürmek Nursema için ölüm kalım meselesine döndüğünden bu uğurda her türlü riski göze alacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 36.BÖLÜM 3.FRAGMANI!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 36.bölümünden 2.fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştır.