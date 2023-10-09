Kızılcık Şerbeti 34. bölüm fragmanı: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı İZLE!

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 34.bölüm fragmanı!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Bebeğin gelmesiyle Ünallar'ın evinde bayram havası esmektedir. Özellikle Fatih ve Pembe aşırı derecede mutlulardır. Kıvılcımlar'ın evinde ise tam anlamıyla yas havası hakimdir. Kıvılcım ve Doğa avukatlarının yönlendirmesiyle velayet sonucunu değiştirmek için harekete geçecekler ancak tüm çabaları Fatih'in kumpaslarıyla geri tepecektir.

Evleneceğim yalanını söyleyen Alev, eski arkadaşı Rüzgar'la tesadüfen karşılaşmış durumu yaratmak için çabalayacak, ancak bunu sağlaması hiç de kolay olmayacaktır. Ömer ve Ertuğrul iş yaptıkları için tanışacak, sonrasında birlikte yapacakları Almanya gezisi sonucu yakınlaşacaklardır. Nilay'ın ısrarıyla Pembe ve Nursema ona tesettür kutlaması düzenleyecekler, Lokanta'da yapılan parti Alev'in de gelmesiyle farklılıkların bir kez daha göz önüne serilmesine neden olacaktır. Doğa'nın avukatının gerçek yüzünü anlayan Kıvılcım, bu işi düzeltmek için Doğa'yla birlikte Ünallar'ın kapısına dayanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 34.BÖLÜM FRAGMANI!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 34.bölüm fragmanı Show Tv'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanmıştır.