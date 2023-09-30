Özellikle, Fatih'in hileli planları ve Doğa'nın zor anları, dizi severler tarafından heyecanla bekleniyor. Kızılcık Şerbeti 33. bölüm fragmanı yayınlandığında, dizi severler için büyük bir sürpriz ve heyecan kaynağı olacak. İşte, yeni bölüm fragmanının heyecanını paylaşmak için sabırsızlananların beklediği an…Peki, Kızılcık Şerbeti 33. bölüm fragmanı yayınlandı, fragman izle! Doğa, Cemre'yi kaçırıyor mu? Nursema boşanıyor mu? İşte detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI, FRAGMAN İZLE

Kızılcık Şerbeti'nin 32. Bölümünde Neler Oldu? Doğa'nın avukatının Fatih tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Doğa'nın aleyhinde ilerlemektedir. Fatih'in ayrılmamak konusundaki ısrarları ve Abdullah'ın baskısıyla Nilay'ın şahitlikten çekilmesi dava sürecini uzatacaktır. Kısa bir süreliğine bebeğini Nursema'ya emanet eden Doğa, onun bunu fırsat bilerek çocuğunu görsün diye Fatih'i çağırması nedeniyle ikilinin arası açılacaktır. Nursema ve Umut'un, Abdullah'ın evine geçici olarak gelmesi , ikilinin ilişkisini olumsuz etkilerken Pembe kızının yanında olmasından dolayı çok mutludur. Ancak Umut'un geceleri barda şarkıcılık yaptığına yakından tanık olan Abdullah damadını sert bir şekilde uyaracaktır. Ömer ve Kıvılcım evlendiklerini deklare etmek üzere bir yemek daveti yaparlar. Alev yemeğe son anda katılacak ve büyük bir bomba patlatacaktır. Ama en büyük sürpriz finalde mahkeme salonunda yaşanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 33. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma 20.00'de Show TV'de!