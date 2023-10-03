KIZILCIK ŞERBETİ 33. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı?

Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisi, reytinglerde büyük başarı elde etmeye devam ediyor. Son yayınlanan bölümde, kızını kaybeden Doğa, duygusal bir an yaşayarak Fatih'e olan öfkesini ifade etti. Ancak, fragmanın sürpriz dolu içeriği izleyicileri ters köşe bıraktı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 33. bölüm fragman izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 33. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

Dizinin yeni fragmanı web sitelerinde ve Youtube kanallarında yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm (33. Bölüm) fragmanı izlemek için TIKLA!



KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 33. bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için TIKLAYIN!

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.