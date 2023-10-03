KIZILCIK ŞERBETİ 33. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümü, izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Fragmanı izleyen seyirciler yeni bölümün gelmesini merakla bekliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 33. bölüm fragman izle!
Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisi, reytinglerde büyük başarı elde etmeye devam ediyor. Son yayınlanan bölümde, kızını kaybeden Doğa, duygusal bir an yaşayarak Fatih'e olan öfkesini ifade etti. Ancak, fragmanın sürpriz dolu içeriği izleyicileri ters köşe bıraktı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 33. bölüm fragman izle!
Dizinin yeni fragmanı web sitelerinde ve Youtube kanallarında yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm (33. Bölüm) fragmanı izlemek için TIKLA!
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.
- Barış Kılıç
- Evrim Alasya
- Settar Tanrıöğen
- Sıla Türkoğlu
- Sibel Taşçıoğlu
- Doğukan Güngör
- Müjde Uzman
Kızılcık Şerbeti dizisinin 33. bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için TIKLAYIN!
Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.