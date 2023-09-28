Kızılcık Şerbeti 32. bölüm 2. fragman! Kızılcık Şerbeti yeni fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 32.bölüm yeni fragmanı izle!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti 32.bölüm izleme linki araştırılıyor. Aramam motorlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı sorgulatılıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 32.bölüm 2.fragmanı!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Doğa'nın avukatının Fatih tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Doğa'nın aleyhinde ilerlemektedir. Fatih'in ayrılmamak konusundaki ısrarları ve Abdullah'ın baskısıyla Nilay'ın şahitlikten çekilmesi dava sürecini uzatacaktır. Kısa bir süreliğine bebeğini Nursema'ya emanet eden Doğa, onun bunu fırsat bilerek çocuğunu görsün diye Fatih'i çağırması nedeniyle ikilinin arası açılacaktır.

Nursema ve Umut'un, Abdullah'ın evine geçici olarak gelmesi , ikilinin ilişkisini olumsuz etkilerken Pembe kızının yanında olmasından dolayı çok mutludur. Ancak Umut'un geceleri barda şarkıcılık yaptığına yakından tanık olan Abdullah damadını sert bir şekilde uyaracaktır.

Ömer ve Kıvılcım evlendiklerini deklare etmek üzere bir yemek daveti yaparlar. Alev yemeğe son anda katılacak ve büyük bir bomba patlatacaktır. Ama en büyük sürpriz finalde mahkeme salonunda yaşanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 32.BÖLÜM 2.FRAGMAN!

Kızılcık Şerbeti 32.bölüm 2. fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen dizinin yeni fragmanı Show Tv'nin resmi YouTube kanalları üzerinden yayınlanmıştır.