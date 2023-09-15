Kızılcık Şerbeti 31. Bölüm fragmanı izle! yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti büyük bir izleyicinin beğenisini topluyor. Seyirciler ise Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu merak ediyor.
Her yayınlandığı gün izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin yeni fragmanı merakla bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!
Kızılcık Şerbeti'nin 29. Bölümünde (Sezon Finali); Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah'ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır.
Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema'nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir
Kızılcık Şerbeti 30. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Tanıtımda; ikiz bebeklerinden birini kaybeden Doğa'nın Fatih'e diğer bebeğini göstermeyeceğini söylemesi yeni sezonda aileler arasında büyük bir krizin yaşanacağının sinyalini verdi. Abdullah'ın merakla beklenen hem Pembe hem de Alev'le yapacağı yüzleşmenin de yeni bölümde ekrana geleceği yayınlanan tanıtımla ortaya çıktı. Nursema ve Umut'un evliliğinin üstünde kara bulutlar gezerken izleyiciyi şoke eden sahne ise Ömer'den geldi. Ömer'in doktoruyla yaptığı görüşmede aldığı haber ve Kıvılcım'ın gözyaşlarına boğulması büyük merak uyandırdı.
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.
Barış Kılıç
Evrim Alasya
Settar Tanrıöğen
Sıla Türkoğlu
Sibel Taşçıoğlu
Doğukan Güngör
Müjde Uzman
Kızılcık Şerbeti dizisinin 31. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.