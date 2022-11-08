Kızılcık Şerbeti 3. Bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler yaşandı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi 3. Bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümde Kıvılcım (Evrim Alasya) ve Ömer (Barış Kılıç) arasında yaşanan durum herkesi şoke etti! Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler? Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu ne? işte sevilen dizi Kızılcık şerbeti dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Show TV'de ekrana gelen, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizi "Kızılcık Şerbeti" yayınlanan 2. bölümüyle beğeni topladı. Dizi sevenler yeni bölümde neler olacağını araştırmaya koyuldular.Peki Kızılcık şerbeti dizi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma günü ekranlara gelmektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti Cuma günleri saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanmaktadır.

KIZILCIK ŞERBETİDİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kızılcık Şerbeti 2. bölümünde; Kıvılcım, Fatih'in ailesinin evindeki akşam yemeğine katıldı. Hamile olan Doğa'nın, annesine okulunu donduracağını söylemesi üzerine yemek masasında soğuk rüzgarlar esti. Kızının kararına karşı çıkan Kıvılcım ve Abdullah'ın arasında geçen gergin diyalog bölüme damga vurdu.ki aile arasındaki yaşam ve düşünce farklılıklarının su yüzüne çıktığı bölümün final sahnesinde ise Kıvılcım, arkadaşı Fatma ile çıktığı akşam yemeğinin bir buluşma olduğunu öğrendi. Buluşmaya gelen kişinin de Ömer olması her iki taraf için büyük bir sürpriz oldu

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Yeni bölümün hemen ardından 3. bölüm tanıtımı da izleyicilerle buluştu. Doğa, ailesiyle birlikte kız kıza eğlenmeye çıkarken bu durum Fatih'in ailesinin tepkisine yol açıyor. Alev ve Nursema arasında hayat görüşleri sebebiyle gerilim giderek artarken Doğa ile Fatih'in tartışması ve Doğa'nın "Beğenmiyorsan evlenmeseydin" sözleri dikkat çekiyor.