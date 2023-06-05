Kızılcık Şerbeti 29.bölüm fragmanı! Kızılcık Şerbeti 29.bölüm 2.fragman İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 29.BÖLÜM FRAGMANI! Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Show Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti 29.bölüm 2.fragmanı araştırılıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Oğlunun farklı davranışlarından şüphelenerek onu takip eden Abdullah, Fatih'in, Aylin'le görüştüğünü öğrenmiştir. Abdullah bu ilişkinin devam etmemesi konusunda net bir tavır takınacaktır ki bu da aslında Fatih'in yapmak istediği ve bunun için çabaladığı ancak Aylin'in türlü oyunlarla asla izin vermediği bir durumdur. Fatih olayı toparlamaya çalışırken tek derdi hiçbir şey bilmediğini sandığı Doğa'nın konuyu öğrenmemesidir.

Mustafa'nın babasına kızıp ondan habersiz yarışma programına katılmasıyla başlayan olaylar Abdullah'ın ne kadar öngörülü olduğunu bir kez daha gösterecektir. Kıvılcım ve Ömer'in baş başa çıkacakları kısa tatilleri ikisi için de bir nefes olacaktır. Nursema ve Umut'un nikahı her iki aileye de mutluluk verirken, nikah sonrası yapılan düğün yemeğinde Alev'in fütursuz davranışları Pembe ve Abdullah'ı karşı karşıya getirecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ 29.BÖLÜM 2.FRAGMAN!

Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta sezon finaliyle ekranlara gelecek. Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin 29.bölüm 2.fragmanı resmi YouTube hesaplarından yayınlanmıştır.