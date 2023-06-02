Kızılcık Şerbeti 29.bölüm fragmanı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Kullanıcılar tarafından, Kızılcık Şerbeti 29.bölüm fragmanı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 29.bölüm fragmanı!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Oğlunun farklı davranışlarından şüphelenerek onu takip eden Abdullah, Fatih'in, Aylin'le görüştüğünü öğrenmiştir. Abdullah bu ilişkinin devam etmemesi konusunda net bir tavır takınacaktır ki bu da aslında Fatih'in yapmak istediği ve bunun için çabaladığı ancak Aylin'in türlü oyunlarla asla izin vermediği bir durumdur. Fatih olayı toparlamaya çalışırken tek derdi hiçbir şey bilmediğini sandığı Doğa'nın konuyu öğrenmemesidir.

Mustafa'nın babasına kızıp ondan habersiz yarışma programına katılmasıyla başlayan olaylar Abdullah'ın ne kadar öngörülü olduğunu bir kez daha gösterecektir. Kıvılcım ve Ömer'in baş başa çıkacakları kısa tatilleri ikisi için de bir nefes olacaktır. Nursema ve Umut'un nikahı her iki aileye de mutluluk verirken, nikah sonrası yapılan düğün yemeğinde Alev'in fütursuz davranışları Pembe ve Abdullah'ı karşı karşıya getirecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ 29.BÖLÜM FRAGMANI!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv'nin sevilen dizisi her Cuma seyircisiyle buluşuyor. Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin takipçileri tarafından yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.