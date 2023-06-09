Kızılcık Şerbeti 29.bölüm CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti sezon finali CANLI YAYIN! 9 Haziran Kızılcık Şerbeti yeni bölüm FULL İZLE!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Sevilen dizi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Son bölümüyle sosyal medyaya damga vuran dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm full izle! Kızılcık Şerbeti sezon finali izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 29.bölüm canlı izleme linki!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Oğlunun farklı davranışlarından şüphelenerek onu takip eden Abdullah, Fatih'in, Aylin'le görüştüğünü öğrenmiştir. Abdullah bu ilişkinin devam etmemesi konusunda net bir tavır takınacaktır ki bu da aslında Fatih'in yapmak istediği ve bunun için çabaladığı ancak Aylin'in türlü oyunlarla asla izin vermediği bir durumdur. Fatih olayı toparlamaya çalışırken tek derdi hiçbir şey bilmediğini sandığı Doğa'nın konuyu öğrenmemesidir.

Mustafa'nın babasına kızıp ondan habersiz yarışma programına katılmasıyla başlayan olaylar Abdullah'ın ne kadar öngörülü olduğunu bir kez daha gösterecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ 29.BÖLÜM CANLI İZLE!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti 29.bölümü saat 20.00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacaktır.