Kızılcık Şerbeti 28.bölün CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm İZLE! 2 Haziran Kızılcık Şerbeti yeni bölüm İZLE!

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Kullanıcılar tarafından, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 28.bölüm canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 26 Mayıs Kızılcık Şerbeti 28.bölüm canlı izleme linki!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Fatih'in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verir. Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranacaktır. Bu konuda en büyük yardımcısı ve tek sırdaşı Alev olacaktır. Ömer ve Kıvılcım birlikteliğinin üzerinden kara bulutlar dağılmış, iki sevgili gönüllerince aşklarını yaşamaya başlamışlardır.

Nilay'ın bebeğinin erkek ve sağlıklı olduğu haberi tüm Ünal ailesini sevince boğar. Aylin ile yaşadığı geceden büyük pişmanlık duyan Fatih, onun oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Fatih gitgide batağa saplanmaya başlayacaktır. Nursema ve Umut birlikteliğine Ünal ailesi zoraki de olsa onay verse de, sorun bu sefer de Umut'un ailesinden gelecektir. Umut, Nursema'yı istemeye Sönmez ile gelecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ 28.BÖLÜM CANLI İZLE!

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 28.bölümü her Cuma saat 20.00'da canlı olarak yayınlanmaktadır.