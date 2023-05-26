Kızılcık Şerbeti 28.bölüm fragmanı (VİDEO) Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti 28.bölüm fragmanı araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip ve farklı konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kızılcık Şerbeti 28.bölüm fragman izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Fatih'in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verir. Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranacaktır. Bu konuda en büyük yardımcısı ve tek sırdaşı Alev olacaktır. Ömer ve Kıvılcım birlikteliğinin üzerinden kara bulutlar dağılmış, iki sevgili gönüllerince aşklarını yaşamaya başlamışlardır.

Nilay'ın bebeğinin erkek ve sağlıklı olduğu haberi tüm Ünal ailesini sevince boğar. Aylin ile yaşadığı geceden büyük pişmanlık duyan Fatih, onun oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Fatih gitgide batağa saplanmaya başlayacaktır. Nursema ve Umut birlikteliğine Ünal ailesi zoraki de olsa onay verse de, sorun bu sefer de Umut'un ailesinden gelecektir. Umut, Nursema'yı istemeye Sönmez ile gelecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ 28.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinin 28.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.