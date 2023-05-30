Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Show Tv'nin başarılı yapımı Kızılcık Şerbeti yeni sezonda da ilgi gören yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisini yakından takip edenler son dönemde yeni bölüm fragmanını araştırmaktadır. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında seyirciyi neler bekliyor herkes tarafından araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı izle! Show Tv Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı!

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ile farklı bir ortamda bir araya gelen Kıvılcım, Ömer'in kendisini olduğundan başka tanıyacağı endişesine kapılır. Her ne kadar bunun önemli olmadığını söylese de için için Ömer'in düşüncelerini kafasına taktığının bilincindedir.

Teyzesi Alev'in düzenlediği bekarlığa veda partisine katılan Doğa, partinin biraz abartılı olması nedeniyle başta Fatih olmak üzere tüm ailenin hışmına uğrar. Düğün öncesi tatsızlığı uzatmak istemeyen Pembe ortalığı az da olsa sakinleştirir. Düğünde farklı aile kültürlerinden gelen bir takım zorluklar yaşanacak, ancak en büyük sürprizi Doğa'nın babası ve yeni nişanlısı yapacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar