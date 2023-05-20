Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 25. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 26. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 25. bölümünün ardından 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

Dizinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 26. Bölümünde; Fatih'in bir anlık zaafına yenilerek yaptığı hata çok büyük olayların habercisidir. Her ne kadar Fatih yaptığından dolayı büyük pişmanlık içindeyse de Aylin'in oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Kayhan'ın şantajlarını boyun eğmeyen Ömer, onu çevresinden uzaklaştırmanın yolunu bulacaktır. Dolandırıcılara para bulmak için abisi İhsan ile bir oyun kurarak Pembe'yi kandırmaya çalışan Nilay'ın oyunu açığa çıkacak, Pembe gelinini sahtekarların elinden kurtaracaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman