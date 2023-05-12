Kızılcık Şerbeti 25.bölüm CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm CANLI YAYIN! 12 Mayıs Kızılcık Şerbeti dizisi İZLE!

KIZILCIK ŞERBETİ 25.BÖLÜM İZLE! Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleme linki merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından, Kızılcık Şerbeti 25.bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 25.bölüm izleme linki!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Sahtekarların ağına düşün Nilay son anda hatasından dönecek ve yaptığı yanlışı düzeltecektir. Ancak Doğa ile arası bir kez daha ciddi biçimde açılacak, derdini anlatamadığından da yine suçlu durumunda kalacaktır. Metehan ve dolayısıyla Ömer'in aklanmasıyla sorunlarının bittiğine inanan Kıvılcım durumun hiç de öyle olmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Kayhan'ın sırrını bildiğini söyleyerek kendisini tehdit etmesi sonucu harekete geçen Ömer, ona karşı büyük bir koz yakalayarak durumlarını eşitleyecektir. Nursema'yı bir süre daha göremeyeceğini anlayan Umut, bu duruma razı olmayarak çeşitli yollar deneyerek sevgilisine ulaşmaya çalışacaktır. Alev'in, Doğa'nın moralini düzeltmek için düzenlediği baby shower partisi iki ailenin kadınlarını bir araya getirirken, en büyük sürprizi Fatih yapacak ve karısıyla arasını düzeltecektir. Ancak bu huzurlu günler çok uzun sürmeyecek, genç evliler bu sefer çok daha büyük bir derdin içine düşeceklerdir.

KIZILCIK ŞERBETİ 25.BÖLÜM CANLI İZLE!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Kızılcık Şerbeti 25.bölümü Show Tv ekranlarında saat 20.00'da canlı olarak yayınlanacaktır.