Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 22. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 23. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 22. bölümünün ardından 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 21. Bölümünde; Nursema hem kendi ailesiyle, hem de evlendiği İbrahim'in ailesiyle hesaplaşıp, gerçekleri yüzlerine haykırdıktan sonra yine Alev'in evine döner. Abdullah ve Pembe olanları duyduktan sonra çökmüşler, her yerde kızlarını arıyorlardır. Doğa'nın staj yapma konusunda diretmesi sonucu Fatih devreye girerek işe çomak sokmaya kalkacak ancak Doğa buna izin vermeyecektir. Mustafa ve Sönmez yeni açacakları lokanta için hazırlanmaktadırlar. Fatih'in oteli satması sonucu iyice köşeye sıkışan Kayhan, yeni hedefine adım adım ilerlemektedir. Kıvılcım ve Ömer'in yaşama bakışlarındaki farklıkları yavaş yavaş su üstüne çıkmaya başlasa da her ikisi de görmemezlikten gelmeye çalışacaklardır. Doğa'nın kızına yardım ettiğini öğrenen Abdullah, Doğa üzerinden kızına ulaşabileceğini düşünerek harekete geçer. Amacına ulaşsa da onu büyük bir sürpriz bekliyordur.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Doğa'nın "Sen arkamdan iş çevirdin, ben de buna izin vermiyorum" sözlerinin Fatih ile aralarında neler olduğuna dair merak uyandırdığı tanıtımda Abdullah'ın Alev'e hediye vermesi ve Pembe'nin kime alındığını bilmediği bir hediyeden bahsetmesi dikkat çekiyor. Metahan polisler tarafından götürülürken Ömer'in suç teşkil eden flash diskin kendisine ait olduğunu söylemesi ise izleyicileri şoke ediyor. Suçu üstüne alan Ömer'in ne yapacağı akıllarda soru işareti oluşturuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman