Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 18. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 19. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 18. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Ömer'in evlilik teklifini ailesine açıklayan Kıvılcım'ın sevinci ekrana gelirken Nursema'nın düğün günü de izleyenleri şoke etti. Umut'a veda eden Nursema'nın evlendiği gün İbrahim tarafından şiddete uğradığı sahne büyük merak uyandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 17. Bölümünde; Nursema'ya ailesinin zoruyla imam nikahı kıyılması Umut'u darma duman etmiştir. Onu sakinleştirmek her ne kadar Alev'e düşse de, o da özellikle Abdullah'ın bu işe onay vermesinden dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğramıştır. Fatih'in, Nursema'ya gönülsüz kıyılan nikahı normalleştirmesi Doğa ve Fatih cephesinde yeni bir gerilim yaratmıştır. Evde bu konuda ses yükselten ve Nursema'nın yanında duran tek kişi Doğa'dır. Doğa bununla da yetinmeyip imam nikahının iptal edilmesi için harekete geçecektir.Abdullah Ünal'ın evinde büyük sorunlar yaşanırken güzel bir haber eve neşe katacaktır. Nilay yıllardır umut ettiği hayaline kavuşmuştur, hamiledir. Kıvılcım ve Ömer'in birlikte olduğunu öğrenen Kayhan'ın gösterdiği tepki Ömer tarafından hemen bertaraf edilir.Nursema'nın imam nikahının iptal edilmesi için Doğa'ya yardım eden Alev, hiç beklemediği bir anda bu konuyla ilgili Abdullah'la karşı karşıya geldiğinde olay farklı bir boyuta taşınacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman