Kızılcık Şerbeti 19.bölüm CANLI İZLE! 17 Mart Kızılcık Şerbeti yeni bölüm İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm FULL HD İZLE!

Kızılcık Şerbeti CANLI izle! Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 19.bölüm izle! araştırmakta. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölümü canlı izleme linki!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Kızılcık Şerbeti dizisi Show Tv ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Nursema'nın imam nikahının sonlandırılması için yapılanları öğrenen Abdullah, Alev'le yüzleştikten sonra Nursema ve İbrahim'in resmi nikah işlemlerini hızlandırmak için harekete geçecektir. Kıvılcım ve Ömer birlikteliği konusunda büyük tepki gösteren Doğa'nın annesine karşı bir türlü yumuşamaması sonucunda Ömer devreye girecek, ancak onun konuşması da Doğa'nın fikir değiştirmesi için yeterli olmayacaktır. Kıvılcım'ın okulda yaşayacağı bir olay Doğa'yı kendisine getirecek, annesinin ölümle burun buruna gelmesi sonucu yaptığı yanlıştan dönecektir. Çocuk odasının duvar kağıtları yüzünden yaşanılan tartışma konusunda kendini affettirmek isteyen Pembe'nin bu konudaki girişimi yine bir sonuç vermeyecektir.Nilay işsiz abisine iş bulmak için çabalayacak, sonuçta İhsan, Abdullah'ın şoförü olacaktır. Ömer'in evlilik konusunu yavaştan alıyor hissine kapılan Kıvılcım, Ömer'in yapacağı hoş bir sürpriz ile çok mutlu olacaktır. Nursema'dan umudunu kesen Umut, onun resmi nikahını öğrenince iyice çıldıracak, bir delilik yapmasını Alev önleyecektir. Ve Nursema'ya resmi nikah kıyılacak ancak bu nikahta keramet olmayacağı ilk geceden belli olacaktır.