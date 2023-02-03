Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 15. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 16. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 15. bölümünün ardından 16. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 14. Bölümünde; Ömer'in büyük sırrını öğrenen Kıvılcım çok şaşırır, Ömer için üzülmüştür ancak yine de kağıt üstünde de olsa evli bir adamla birlikte olamayacağını söyler. Nilay ve Mustafa'nın, Kıvılcım'ların evinde kalacağı haberi Ünal ailesinde büyük üzüntü ve şaşkınlık yaratır. Pembe'nin bu işi çözmek için yaptığı girişimler olumlu sonuç vermeyince Abdullah devreye girecektir.

Doğa ve Fatih'in arasındaki gerginlik devam etmektedir. Fatih bir türlü karısını eve dönmeye ikna edemez ancak Doğa'nın bir emrivakiyle şirkette arkadaşlarıyla çalışmak zorunda kalması ikiliyi bir araya getirecek, soğuk rüzgarlar yavaş yavaş azalacaktır. Nursema ve Umut ilişkisi rayına oturmuştur. Umut'un hastalanması ve Nursema'nın ona bakması nedeniyle daha da yakın bir hale dönüşecektir. Kayhan tarafından terk edilen Ecem, intikam almak amacıyla Pembe'ye gidip gerçek halini gösterecek, Pembe bu oyuna dahil olduğunu düşündüğü Kıvılcım ve Doğa'dan hesap soracaktır. Leman'ın yanlış bir anlaşılma sonucu Alev ile Ömer arasında bir ilişki olduğuna inanması ve bunu hemen Pembe ve Abdullah'la paylaşması tüm dengeleri bir kez daha değiştirecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman