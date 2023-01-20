Kızılcık Şerbeti 14. bölüm fragmanı! (VİDEO) Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde ne olacak?

Kızılcık Şerbeti 14. bölüm fragmanı! Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin 14.bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti son bölüm. ne oldu? İşte, Kızılcık Şerbeti fragman izleme linki!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Kıvılcım ve Ömer'in birlikteliği daha ilk gecenin sabahında, Metehan ve annesinin habersiz bir şekilde eve gelmesiyle büyük bir darbe alacaktır. Doğa ve Fatih ilişkisi ise rayına oturmuş gibidir. Doğa'nın üniversite arkadaşlarıyla rahat çalışması için Fatih onlara şirkette bir oda tahsis eder. Doğa'nın arkadaşı Yeliz'in ev sorununu çözen yine Fatih olacaktır. Tekneyi almayı kafasına koyan Nilay, kocası Mustafa'yı ikna ederek tefeciden para aldırır. Mustafa babasına tekneyi sattığını söylerken hayatında ilk kez ona yalan söylemenin ağırlığı altında eziliyordur. Yardımını kabul etmeyen Alev'in sıkıntılarını bilen Abdullah, elini onun üzerinden hiç çekmeyecek ama bunu ona belli etmeden yapacaktır. Doğa'nın ikiz bebeğe hamile olduğu haberi her iki ailede de mutlu bir heyecan yaratacaktır. Nursema'nın Umut ile bir kafede buluştuğu haberi Pembe'ye ulaştığında, Pembe'nin tepkisi çok sert olacaktır. Ömer'in ısrarlarına dayanamayıp onunla konuşmayı kabul eden Kıvılcım, hayatının şokunu yaşayacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Kızılcık Şerbeti 14.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.