Kızılcık Şerbeti 12 Ocak Cuma yeni bölüm yok mu?
Seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta var mı sorusuna yanıt arıyor. Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm yok mu?
Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında her hafta Cuma günü saat 20.00'da seyircisi ile buluşmakta. Peki, Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm yok mu?
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM YOK MU?
Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında her hafta Cuma günü saat 20.00'da seyircisi ile buluşmakta. Buna göre Show Tv ekranlarında 12 Ocak Bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümün yayınlanması bekleniyor ve aynı zamanda Show TV yayın akışı üzerinde Kızılcık Şerbeti yeni bölüm de yer almaktadır.
12 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Kara
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Kızılcık Şerbet