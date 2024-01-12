Kızılcık Şerbeti 12 Ocak Cuma yeni bölüm yok mu?

Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında her hafta Cuma günü saat 20.00'da seyircisi ile buluşmakta. Peki, Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm yok mu?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM YOK MU?

Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında her hafta Cuma günü saat 20.00'da seyircisi ile buluşmakta. Buna göre Show Tv ekranlarında 12 Ocak Bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümün yayınlanması bekleniyor ve aynı zamanda Show TV yayın akışı üzerinde Kızılcık Şerbeti yeni bölüm de yer almaktadır.

12 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Kara

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Kızılcık Şerbet