Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 11. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 12. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 12. bölüm fragmanı İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kızılcık Şerbeti 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 12. bölüm fragmanı İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanı 7 Ocak Cumartesi günü izleyicileri ile buluştu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kıvılcım ve Ömer'in birlikteliği daha ilk gecenin sabahında, Metehan ve annesinin habersiz bir şekilde eve gelmesiyle büyük bir darbe alacaktır. Doğa ve Fatih ilişkisi ise rayına oturmuş gibidir. Doğa'nın üniversite arkadaşlarıyla rahat çalışması için Fatih onlara şirkette bir oda tahsis eder. Doğa'nın arkadaşı Yeliz'in ev sorununu çözen yine Fatih olacaktır. Tekneyi almayı kafasına koyan Nilay, kocası Mustafa'yı ikna ederek tefeciden para aldırır. Mustafa babasına tekneyi sattığını söylerken hayatında ilk kez ona yalan söylemenin ağırlığı altında eziliyordur. Yardımını kabul etmeyen Alev'in sıkıntılarını bilen Abdullah, elini onun üzerinden hiç çekmeyecek ama bunu ona belli etmeden yapacaktır. Doğa'nın ikiz bebeğe hamile olduğu haberi her iki ailede de mutlu bir heyecan yaratacaktır. Nursema'nın Umut ile bir kafede buluştuğu haberi Pembe'ye ulaştığında, Pembe'nin tepkisi çok sert olacaktır. Ömer'in ısrarlarına dayanamayıp onunla konuşmayı kabul eden Kıvılcım, hayatının şokunu yaşayacaktır.