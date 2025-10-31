Kızılcık Şerbeti 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gold Film imzası taşıyan yapım, ilk kez 13 Ekim 2022'de Show TV ekranlarında seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın bulunduğu dizinin senaryosunu Melis Civelek yazıyor. Her hafta gündeme oturan yapım; etkileyici sahneleri, güçlü hikâyesi ve karakterleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ise hem yeni bölümü canlı takip edebilmek hem de önceki bölümlerde neler yaşandığını hatırlamak için araştırmalarını sürdürüyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi çok mutlu etmiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Fatih karısına daha özenli yaklaşmaya başlar, bu da ikilinin ilişkisinin düzelmesini sağlar. Ömer'in sırrının ağırlığı altında ezilen Kıvılcım gittikçe daha agresif olmaya başlamıştır, ne yapacağını bilemez bir haldedir. Işıl evini satıp, elindeki para ile çözülemeyeceğini anladığında çok panik olur. Sevgilisinden güzellikle ayrılmaya çalışan Firaz'ın akıl hocası Asil'dir. Ancak Demet hiç de öyle kolay lokma değildir. Abidin'in ısrarlarına dayanamayan Asil, Sevtap ile buluşup aralarını yapmaya çalışsa da bu işin oluru olmayacağını anlar. Çimen'in hastalanma ihtimalinin ortaya çıkması zaten sinirlerinin çok zayıfladığı bir döneme gelmesi Kıvılcım'ı tetikler, artık Ömer'in sırrını taşıyamayacağına karar verir. Kıvılcım herkesi etkileyecek büyük bir adım atar.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

111. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 111. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.