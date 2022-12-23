Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı neden yok? Kızılcık Şerbeti 10. bölüm 2. fragmanı ve Kızılcık Şerbeti 10. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı neden yok? Kızılcık Şerbeti 10. bölüm 2. fragmanı ve Kızılcık Şerbeti 10. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragman videosu!

KIZILCIK ŞERBETİ 10. BÖLÜM FRAGMANI!

Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 8. Bölümünde; Doğa'nın kendisine haber vermeden okula tekrar başlaması Fatih'i delirtmiş, onun bu hallerine şahit olan Kıvılcım ise çok gerilmiştir. Doğa'nın sağduyulu davranışlarıyla olay diğer aile bireylerine yansımasa da Fatih ve Kıvılcım arasında hiç olmadığı kadar soğuk rüzgârlara sebep olacaktır. Doğa ve Fatih'in kavgası ise başka konulara sıçrayacak, farklı konular üzerinden gerilim devam edecektir. Evdeki gerilimden beslenen Nilay ise bu durumu lehine çevirme çabaları içindedir. Doğa'nın babası Kayhan, damadıyla iş yapma yolunda hızla yürümektedir. Kıvılcım'a dava açmanın kıyısından dönen Kübra, Kıvılcım ile bambaşka bir ortamda bir araya gelmek durumunda kalacak, anneliğin her türlü ön yargının üzerinde olduğunu her iki kadın da bir kez daha anlayacaktır. Doğa'nın, Fatih'in arkadaş ortamından duyduğu rahatsızlık büyük sorunlara neden olurken, Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından büyük risk altındadır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.