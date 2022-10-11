Kızılcık Şerbeti 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kızılcık Şerbeti 1. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kızılcık Şerbeti dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti 1. fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 1. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinin 1. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir? Kızılcık Şerbeti 1. Fragmanı nasıl izlenir! Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…



KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı yayında! Show TV'de ekrana gelecek, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı sezonun iddialı yapımı "Kızılcık Şerbeti"nin merak uyandıran ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Senaryosunu Melis Civelek'in, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği diziden yayınlanan ilk görüntüler büyük beğeni topladı. Farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alan dizi şimdiden büyük merak konusu oldu.

Hikayesi, usta oyuncu kadrosu ve rejisiyle dikkatleri çeken "Kızılcık Şerbeti" çok yakında Show TV'de ekrana gelmeye hazırlanıyor.