Kızılcahamam Belediye Başkanı Togg'u Makam Aracı Olarak Kullanmaya Başladı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı. Acar, Togg'un belediyenin araç filosuna dahil edilmesinin sevincini paylaştı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Başkan Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin gururu, yerli ve milli markamız olan Togg Kızılcahamam'ımıza yakıştı mı? Çok yakıştı. Türkiye yüzyılının ilk nişanelerinden birisi olan yerli otomobilimiz, milli gururumuz Togg'u, belediyemizin araç filosuna dahil etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tek kelime ile muhteşem. Bizlere gurur üstüne gurur yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Daha önceden makam aracı olarak kullanılan yabancı marka aracın ise ihale dosyası hazırlanarak satışa çıkarılacağı belirtildi.