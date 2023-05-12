Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışı yapmasıyla gündeme gelen Kızılay'da Genel Başkan Kerem Kınık, istifa ettiğini açıkladı. Kerem Kınık'ın istifa etmesinin ardından yeni başkan kim olacak merak konusu oldu. Peki, Kızılay yeni başkanı kim? Kızılay yeni başkanı seçildi mi? Kızılay yeni genel başkanı kimdir? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık'ın istifasının ardından Kızılay Genel Başkanı kim olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kızılay yeni başkanı araştırılıyor. Peki, Kızılay yeni başkanı kim? Kızılay yeni genel başkanı seçildi mi? Kızılay yeni genel başkanı kimdir? Detaylar haberimizde...

KIZILAY YENİ GENEL BAŞKANI KİMDİR?

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne genel başkanlığı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık'ın talebi ile alınan karar çerçevesinde olağanüstü genel kurula kadar tüzük gereği 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.