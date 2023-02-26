Kızılay neden Ahbap derneğine çadır sattı? Kızılay Ahpap derneğine ne kadar çadır sattı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki 'yetersizliğiyle' eleştirilerin hedefinde olan Kızılay'ın, depremin üçüncü gününde Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama ürk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan geldi. Peki, Kızılay neden Ahbap derneğine çadır sattı? Kızılay Ahbap derneğine ne kadar çadır sattı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürülürken, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, canlı yayında iddialarla ilgili konuştu. Ahbap'a 2 bin 50 çadırı maliyet fiyatıyla sattıklarını söyleyen Kınık, "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Kızılayın Ahbap derneğine neden çadır sattığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Kızılay neden Ahbap derneğine çadır sattı? Detaylar haberimizde...

KIZILAY NEDEN AHBAP'A ÇADIR MI SATTI?

Kızılay'ın çadır satmasının rutin bir işlem olduğunu söyleyen Kınık, "2 bin 50 çadırımız Ahbap'a maliyet fiyatıyla teslim edildi, onlar da AFAD'ın gösterdiği yerlere sevk etti. Bu alınan maliyet bedelleri yine vatandaşın hizmetinde kullanılıyor. Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz. Uluslararası afetlere destek verebilecek hem BM'ye hem de Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'mıza, Milli Savunma Bakanlığı'na bu çadırları üretip satıyoruz ki finansal sürdürülebilirliği ve kapasitenin koruna bilirliği mümkün olsun." ifadelerini kullandı.

KIZILAY AHBAP DERNEĞİNEN NE KADAR ÇADIR SATTI?

Çadır konusunda eleştirilerin hedefi olan Türk Kızılay, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü.