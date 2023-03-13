Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur. Peki, Kızılay ne zaman kurulmuştur? Kızılay kuruluş tarihi ne zaman?

Kerem Kınık'a eski Kızılay Başkanı da sert çıktı: Bu çok büyük bir ihanettir

"Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay hakkında Kızılay ne zaman kurulmuştur? Kızılay kuruluş tarihi ne zaman gibi konular merak edildi. Peki, Kızılay ne zaman kurulmuştur? Kızılay kuruluş tarihi ne zaman?

KIZILAY NE ZAMAN KURULDU?

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay,

1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti",

1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti",

1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve

1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını büyük önder Atatürk vermiştir.

Kuruluşundan itibaren Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketinin doğal üyesi olan Türk Kızılayı, Kızılayların ilki ve isim babasıdır. İnsanlık, ayırım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik, evrensellik olarak belirlenen hareketin temel ilkelerini benimseyen dernek, kurulduğu günden bugüne bu ilkeler ışığında insanlığa hizmet vermektedir.

11 Haziran 1868'de kurulan Türk Kızılayı'nın kuruluş yıldönümü her yıl genel merkez ve Türkiye genelindeki tüm Kızılay şubeleri tarafından düzenlenen çeşitli aktivitelerle kutlanmaktadır.

Kuruluş yıldönümü kutlamaları ile Kızılaycılık kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumun Türk Kızılayı'na desteğinin artırılması amaçlanmaktadır.