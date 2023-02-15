Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Halk yardım seferberliği ile bölgeye yardım yapmaya başladı. Peki, Kızılay nasıl bağış yapılır? Deprem Kızılay bağış banka hesap numaraları!

6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Deprem sonrası bağış organizasyonları yapılırken Kızılay nasıl bağış yapılır merak edilir. Deprem Kızılay bağış banka hesap numaraları!

KIZILAY'A NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Kızılay'a Nasıl Bağış Yapabilir?siniz?

Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle,

Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),

* Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri;

IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254-SWIFT: TCZBTR2A

* Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri;

IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 20 700- SWIFT: TCZBDEFF

168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

Kızılay Mobil Uygulaması ile, İndirmek İçin: App Store - Google Play

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.



