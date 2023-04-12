Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış ve bu nedenle Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tepkilerin odağına oturmuştu. İstifası istenen Kınık, bu yönde bir karar almayacağını belirtmiş ve satışın normal bir durum olduğunu anlatmıştı. Peki, Kızılay'ın kan stokları azaldı mı? Kan stoklarında durum ne?

KIZILAY'IN KAN STOKLARI AZALDI MI?

Ancak bu noktada yeni bir durum ortaya çıktı ve Türkiye'nin kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Kızılay, 4 günlük kan stokunun kaldığını açıkladı. Birçok önemli isim ve kurum, günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Kamuoyunda ise Kızılay'a kan bağışının azalmasının sebebi olarak Kızılay Başkanı Kerem Kınık gösteriliyor.

"GÖREVİ EHLİNE BIRAKMALIDIR"

Art arda yapılan istifa çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Kan stoklarındaki azalma nedeniyle ameliyatların ertelendiğine ilişkin bir haberi alıntılayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Destici, "Kızılay Başkanı, kan bağışı başta olmak üzere tüm bağışların önünde bir bariyer vazifesi gördüğünü, kurumsal yapıya zarar verdiğini, on binlerce çalışanın emeğine yazık ettiğini idrak ederek sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli ve görevi ehline bırakmalıdır." Dedi.

VATANDAŞLARA DA SESLENDİ: PİREYE KIZIP YORGANI YAKMAYALIM

Vatandaşlara da seslenen Destici, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımıza çağrımız ise pireye kızıp yorganı yakmayalım. Sağlığı müsait olan insanlarımız mutlaka Kızılay'ın Kan Bağışı yapılan merkezlerine ve noktalarına giderek kan bağışı yapmalı ve hiçbir hastamız kan bulunamadığı için mazallah hayatını kaybetmemelidir."

4 GÜNLÜK KAN STOKU KALDI

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, ulusal kan stokunun 4 gün olduğunu açıklamış ve "Normalde 50 bin olması gereken kan stokumuz şuanda 20 binlere düştü. Stokumuz, aşağı doğru düştüğü için bağışçılarımızı Kızılay'a kan bağışına davet ediyorum." demişti.