Türk Kızılayı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır. Peki, Kızılay Haftası ne zaman, hangi tarihte kutlanır? Türk Kızılay'ın görevi ve tarihteki önemi nedir? Kızılay Haftasında ne yapılır?

Kızılay Haftası ne zaman, hangi tarihte kutlanır? Türk Kızılay'ın görevi ve tarihteki önemi nedir?

Kızılay haftası kutlamaları kapsamında Kızılay öncelikli olarak faaliyet alanlarına ilişkin yapılan çalışmalara ve ilkelere dair gençleri bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir. Peki, Kızılay Haftası ne zaman, hangi tarihte kutlanır? Türk Kızılay'ın görevi ve tarihteki önemi nedir? Kızılay Haftasında ne yapılır? İşte detaylar haberimizde...

KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN?

29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay Haftası kutlanmaktadır. Türk Kızılay'ı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır. Kızılay haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarına ilişkin yapılan çalışmalara ve ilkelere dair gençleri bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir.

KIZILAY TARİHÇESİ

Kızılay (Resmî adı: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan "insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik" çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur.Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. Kızılay (Resmî adı: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan "insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik" çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. Cemiyetin İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu)'na yaptığı başvuru üzerine ismi 29 Kasım 1922'de Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak değişti.

Cemiyet, Milli Mücadeleden sonra cemiyet Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi'ni yönetti. Türkiye'ye nakillerini bekleyen Yunanistan'daki Türkler için sağlık ekibi ve sağlık gereçleri sağlandı.

Cemiyetin merkezi 1925'te Ankara'ya alındı. Aynı yıl Türkiye'nin ilk Hastabakıcı Hemşire Okulu Hilal-i Ahmer tarafından açıldı.

Cemiyetin adı 28 Nisan 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 22 Eylül 1947'de Türkiye Kızılay Derneği olarak değişti. Günümüzde başkanlığını Dr. Kerem Kınık yapmaktadır.

TÜRK KIZILAY'IN TARİHTEKİ ÖNEMİ

Tarih 11 Haziran 1868...Bir grup idealist Osmanlı hekimi bir araya gelerek bir dernek kurar… Önce Hilal-i Ahmer Cemiyeti daha sonra ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle "Kızılay" adını alan ülkemizin bu en köklü sivil toplum kuruluşu, o günden bugüne ülkemizdeki ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

TÜRK KIZILAY'IN GÖREVİ NEDİR?

Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anından şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anından insancıllığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

Türk Kızılay'ın görevi; uluslararası hayır kuruluşu niteliği ile savaşta ve barışta, yararlananlardan hiçbir bedel almadan ve karşılık beklemeden, amacına uygun ve gönüllülük anlayışına göre ürettiği hizmetler ve yaptığı faaliyetlerdir.

29 EKİM – 4 KASIM KIZILAY HAFTASINDA NE YAPILIR?

29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay haftası kutlanmaktadır.

Türk Kızılayı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır.

Kızılay haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarımıza ilişkin yaptığımız çalışmalara ve ilkelerimize dair gençlerimizi bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir.

Kızılay Haftası ile ilgili her türlü doküman, sunum, görsel ve videolara https://www.kizilay.org.tr/kizilayhaftasi adresinden ulaşabilirsiniz.