Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Dr. Kerem Kınık'ın talebi ile alınan karar çerçevesinde olağanüstü genel kurula kadar tüzük gereği 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir" ifadeleri yer aldı. Peki, Kızılay devletin mi? Kızılay devlet mi, özel mi?

KIZILAY DEVLET Mİ, ÖZEL Mİ?

Kızılay devlet kurumu değildir. Kızılay, 1868 yılında kurulmuş, yasal dayanağını Cenevre Sözleşmeleri'nden alan derbnek statüsünde bir cemiyettir. Devlet kurumu zannedilmesinde Kızılay'ın milletimiz nezdinde "Devletimiz" gibi kutsal bir değer olarak kabulünün rolu vardır ve bu gurur kaynağımızdır. Kızılay gelirlerinin tamamı; bağış, fon ve Atatürk tarafondan Kızılay'a verilen madensuları tesisleri gibi gelir getirici şirket faaliyetlerinden oluşmakta, devlet bütçesinden herhangi bir pay alınmamaktadır.