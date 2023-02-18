Kızılay depremzedeler için Taksim Meydanı'nda kan bağışı kampanyası başlattı

Kan vermek isteyen vatandaşlar çadırda sıraya girdi

Kampanyaya katılan vatandaş: "Vatanıma, milletime canım feda, kanımı son damlasına kadar veririm, düşünmem"

İSTANBUL Türk Kızılayı, depremzedeler için Taksim Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenledi. Vatandaşlar kan bağışı kampanyasına yoğun talepte bulundu.

Türk Kızılayı Taksim Meydanında depremzedeler için kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde meydana Kızılay çadırı kuruldu. Çadıra gelen çok vatandaş kan vermek için sıraya girdi. Bağış kampanyası, bugün Taksim Meydanı'nda yarın da Taksim Camii'nin konferans salonunda 10.00-20.00 saatleri arası gerçekleştirilecek. Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Dr. Ömer Akçağıl depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek, "Öncelikle ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu büyük afette vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Vatanımıza geçmiş olsun. İlk günden itibaren her konuda afetzedelerimizin yanında olan halkımız, özellikle acil kan ihtiyacı noktasında da ilk saatlerden itibaren kan bağışı kampanyalarına katıldılar. Türk Kızılayı olarak tüm Türkiye'de, özellikle İstanbul'da farklı noktalarda kan alma noktaları kuruldu. Hali hazırda İstanbul'da 18 alanda gün boyunca kan alımını sürdürmekteyiz. Bugün de Taksim Meydanı'nda büyük bir katılımla kan bağışı kampanyamızı yapacağız. Bugün bu alanda, yarın da Taksim Camiinin konferans salonunda kan bağışı kampanyamız sabah 10.00 ile akşam 20.00 arasında devam edecek" dedi.

"Kan, acil olduğu kadar da devamlı bir ihtiyaç"

Akçağıl, "Açılışımızdan beri ilk bir saat içerisinde 100'ün üzerinde kan bağışımız oldu ve biz bugün bin üzerinde vatandaşımızdan kan bağışı alacağımızı düşünmekteyiz. Bütün vatandaşlarımızı teşekkür ediyoruz. Kan, acil olduğu kadar da devamlı bir ihtiyaç. Kan ürünleri belli bir haneden geçirilerek işleniyor ve dayanma sürelerine göre de hastalarımıza yönlendiriliyor. Dolayısıyla, çok fazla miktarda alınmış kanlar uzun süre bekletilemeyeceği için aralıklı olarak kan bağışı kampanyasının olması çok önemli. O yüzden vatandaşlarımızın bu yönde bağış yapmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kanımı son damlasına kadar veririm, düşünmem"

Kan bağışı kampanyasına katılan Sadullah Güngören, "Benim Kahramanmaraş'ta üniversiteden bir arkadaşım var. Depremden dolayı evleri yıkıldı, akrabalarını kaybetti. Hem ondan dolayı hem de depremde yaralananlar için kan vermeye geldik. Vatanıma, milletime canım feda. Kanımı son damlasına kadar veririm, düşünmem" diye konuştu.