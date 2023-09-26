KIZILAY BURS BAŞVURUSU nereden, nasıl yapılır? 2023-2024 Kızılay burs başvurusu tarihleri, başvuru ekranı!

Kızılay Burs Programı, İnsani Yardım, Afet, Toplum Sağlığı başta olmak üzere Kızılay'ın diğer faaliyet alanları ile uyumlu bölümlerde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır. Başvurular, Kızılay Burs Yönetim Sistemi (KBYS) üzerinden yapılıyor. Burs programı, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilere yöneliktir. Peki ama Kızılay burs başvurusu, nereden nasıl yapılır? 2023-2024 Kızılay burs başvurusu tarihleri, başvuru ekranı! İşte detaylar…

Kızılay'ın alan bursları kapsamı dışındaki tüm bölümlerde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.Şimdi ise milyonlarca öğrenci "Kızılay burs başvurusu, nereden nasıl yapılır? 2023-2024 Kızılay burs başvurusu tarihleri, başvuru ekranı!" Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

KIZILAY BURS BAŞVURUSU, NEREDEN NASIL YAPILIR?

Türkiye'nin en köklü ve güvenilir yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılayı, yıllardır yürüttüğü birçok insani yardım, afet müdahalesi ve toplum sağlığı projeleriyle tanınmaktadır. Ancak Kızılay'ın sadece bu alanlarda değil, eğitimde de önemli bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Kızılay, öğrencilere destek olmak ve onların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Ön Lisans ve Lisans Alan Burs Programı'nı başlatmıştır.

KIZILAY BURS BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı ve Türkiye'de öğrenim görüyor olmak,

Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamış ve sabıka kaydı bulunmuyor olmak,

Örgün öğretimde eğitim alıyor olmak,

Ara sınıflar için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve bir eğitim öğretim yılı içerisinde 3 dersten fazla başarısız dersin olmaması,

Hazırlık sınıfı eğitimini tekrar etmiyor olmak,

Devlet üniversitesinde öğrenim görüyor veya vakıf (özel) üniversitelerinde %100 burslu eğitim alıyor olmak,

Birden fazla kamu kurumundan veya başka bir özel kurumdan burs / kredi almıyor olmak.

KIZILAY BURS, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Adaylar, KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi) üzerinden üyeliklerini oluşturur.

Adaylar, online burs başvuru formunu burslar hakkında genel bilgi sayfasında yer alan hususlar doğrultusunda doldurur.

KBYS tarafından kişi başı gelir düzeyi, engelli, yetim, gazilik bilgileri doğrultusunda ön değerlendirme gerçekleştirilir.

Ön değerlendirme sürecinden başarıyla geçen adaylar, gerekli belgeleri sisteme yüklemesi için SMS ve e-Posta yolu ile bilgilendirilir.

Bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen adaylara video mülakata yönelik SMS ve e-Posta ile bildirimde bulunulur.

Video mülakata katılım hakkı kazanan adaylar belirlenen süre içerisinde video mülakatını gerçekleştirir ve KBYS'ye yükler.

Video mülakatını gerçekleştiren adayların değerlendirmeleri KBYS üzerinden yapılır.

Genel değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen kontenjanlara uygun olarak KBYS tarafından burs hakkı kazanan öğrenciler belirlenir.

Burs hakkı kazanan öğrencilerin bursluluk taahhütnamesini onaylaması gerekir.

Burs hakkı kazanan öğrenciler, hangi burs programı kapsamında hak kazandığı bilgisini profilinden görüntüleyebilir.

2023-2024 KIZILAY BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ, BAŞVURU EKRANI

Bu burs programı, Kızılay'ın ana faaliyet alanlarına, yani insani yardım, afet yönetimi ve toplum sağlığı gibi sektörlere katkı sağlayabilecek öğrencileri hedeflemektedir. Programın temel amacı, bu alanlarda eğitim alacak olan gençleri desteklemek ve toplumsal fayda sağlamalarına olanak tanımaktır. Kızılay, bu burslar aracılığıyla geleceğin sağlık personeli, afet uzmanları ve yardımseverlerini yetiştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Burs programı, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilere yöneliktir. Kızılay, özellikle aşağıdaki alanlarda eğitim gören öğrencilere burs vermektedir.

KIZILAY BURS BAŞVURU EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Kızılay'ın Ön Lisans ve Lisans Alan Burs Programı, eğitim alanında sağladığı destekle gençlerin geleceğe umutla bakmalarına yardımcı oluyor. Bu burslar, öğrencilere maddi rahatlama sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onları Kızılay'ın değerlerine ve misyonuna daha da yaklaştırıyor. Bu program, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli gençlere kapılarını açarak, ülkemizin ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkıda bulunuyor.