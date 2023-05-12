Kızılay Başkanı olarak bilinen Kerem Kınık'ın istifası ile birlikte birçok vatandaş tarafından konuya ilişkin olarak Kızılay Başkanı nasıl seçilir? Sorusu internet üzerinde araştırılmaya başladı. Peki, Kızılay Başkanı nasıl seçilir? Kızılay Başkanı nasıl olunur? Kızılay Başkanı olmak için ne gerekiyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkan Kızılay'a yönelik tepkiler ile gündemde uzun süre yer alan Kerem Kınık'ın istifa iddialarının ardından Kızılay Başkanı nasıl seçilir? Sorusu vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Peki, Kızılay Başkanı nasıl seçilir? Kızılay Başkanı nasıl olunur? Kızılay Başkanı olmak için ne gerekiyor?

KIZILAY BAŞKANI NASIL SEÇİLİR?

İnternet üzerinde mevzuat 'ta yer almakta olan bilgilere göre Kızılay başkanı şu şekilde seçilir;

Kızılay'ın Genel Başkanını, Genel Merkez Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçer. Buna göre Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılacak olan seçim ile birlikte gizli oy kullanarak belirlenir.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK İSTİFA MI ETTİ?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık yapılacak genel kurulda aday olmayacak.