Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Kızılay'a dair birçok detay merak edilirken Kızılay Başkanı maaşı var mı, ne kadar? Sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Kızılay Başkanı maaşı var mı, ne kadar? Kızılay Başkanı maaş alıyor mu?

11 ilde etkisini göstermekte olan depremler nedeniyle Kızılay oldukça önemli bir rol oynadı. Kızılay Başkanı deprem anında yaşanan iddialar sebebiyle uzun süre boyunca gündemdeki yerini korudu. Bu esnada en çok merak edilen ve internet üzerinde araştırılan konular arasında da Kızılay Başkanı maaşı var mı, ne kadar? Sorusu yer aldı. Peki, Kızılay Başkanı maaşı var mı, ne kadar? Kızılay Başkanı maaş alıyor mu?

KIZILAY BAŞKANI MAAŞI VAR MI, NE KADAR?

Kızılay Başkanı maaşı dair Kızılay'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şu şekilde;

Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, Yönetime ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kızılay'ın ülke çapına yayılmış şube temsilciliklerinin başkan ve yönetim kurulları dernek faaliyetlerini gönüllü olarak hiçbir ücret ya da maaş almaksızın meccanen yerine getirirler. Kızılay Genel Merkezi'ne bağlı olarak çalışan Kızılay Genel Müdürlüğü ve çalışanları ise kadrolarının gerektirdiği maaşları alırlar.

Kızılay maaş ödeme sistemi piyasa kurallarıyla belirlenir. Maaşlar belirlenirken Türkiye'deki 1800 benzer kuruluş ve şirketin, yönetici ve çalışan maaşlarının ortalamaları baz olarak alınır. Kendisine kanunla tevdi edilen milli ödevler, Kan ve Biyobankacılık, Afet, Uluslararası İnsancıl Diplomasi ve Uluslararası İnsani Yardım Operasyonları gibi uzmanlık gerektiren alanlarda faaliyetleri olan Kızılay'ın yetkin ve profesyonel tarafından yönetilmesi bir zorunluluktur.