Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa edecek mi? Kerem Kınık kimdir, kaç yaşında?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından kamuoyunda en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Kızılay'ın ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 46 milyon lira karşılığında 2 binden fazla çadır sattığı öğrenilirken vatandaşlar Kızılay Başkanı Kerem Kınlığın istifa edip etmeyeceğini merak ediyorlar. Peki, Kerem Kınık istifa edecek mi? Kerem Kınık kimdir, kaç yaşında? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuoyunda "Aslın felaketi" olarak bilinenden Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin 3. gününde yaşandığı ortaya çıkan bir gelişme kamuoyunun bomba gibi düşmüştü. Kızılay'ın ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 46 milyon lira karşılığında 2 binden fazla çadır sattığı öğrenilirken, büyük tartışma yaratan haberleri Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" sözleriyle doğrulamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifa edip edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama Kerem Kınık'tan geldi. Peki, Kerem Kınık istifa edecek mi? Kerem Kınık kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

KIZLAY BAŞKANI KEREM KINIK İSTİFA EDECEK Mİ?

Sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya davet etti. Yükselen bu istifa çağrıları sonrası Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kınık, "Vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği" sorusuna, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" yanıtını verdi.

KEREM KINIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Doktor, sivil toplum yöneticisi ve Kızılay başkanı Kerem Kınık kimdir? 8 Temmuz 1970'te Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.Kerem Kınık 2019 yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde Afet Tıbbı doktorasını tamamlamıştır. Ayrıca Somali Benadir Üniversitesi'nden de Fahri doktorası bulunmaktadır. Kerem Kınık, 1993-1995 yılları arasında Amasya İl Sağlık Müdürlüğünde sorumlu hekimlik yapmıştır. Daha sonra 1995-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür.

1999-2013 yıllarında sağlık, bilgi teknolojisi sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda kurucu ortaklık ve genel müdürlük yapmıştır. Ayrıca 2013-1015 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak çalışmıştır. Kerem Kınık, 2016'dan bu yana da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Son olarak 2016'da Kızılay'ın başkanlığına seçilmiştir. Kerem Kınık'ın Muhammed Furkan, Abdullah Harun ve Fatıma Zehra adlarında 3 çocuğu bulunmaktadır. Ayrıca iyi derecede İngilizce, orta derecede Arapça bilmektedir. Kınık amatör olarak Türk halk müziği enstrümanları çalmakta ve besteler yapmaktadır.